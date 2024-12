Barueri celebra inauguração do Hospital Rota dos Bandeirantes

Moradores de Barueri e cidades vizinhas já podem usar o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, inaugurado na segunda-feira, 23, na avenida Aníbal Correia, 1.341, no Parque Viana, ao lado do Jardim Paulista (bairro Votupoca). A nova unidade de saúde de alta complexidade foi executada por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Barueri. Tem 10 pavimentos, piso térreo e um heliponto, contendo 41.000,00 m2 de área construída.

O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, que atenderá pelo SUS (Sistema Único de Saúde) mais de 1.800.000 pessoas da sub-região Oeste (Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba), foi entregue por Barueri ao Estado que fará a gestão através do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), uma Organização Social de Saúde (OSS), sem fins lucrativos, ligada ao tradicional Hospital Sírio-Libanês da capital paulista.

Portas abertas no dia 27/12

O novo equipamento funcionará em quatro fases até atingir a capacidade plena de atendimentos. Inicialmente, abre as portas na sexta-feira, dia 27, prestando atendimento na Fase 1 no pronto-socorro (3º andar): exames diagnósticos (2º piso), internação (7º), centro cirúrgico (9º) e UTI (8º andar). Depois, funcionará da seguinte forma: Fase 2 – 01/06/2025: hemodinâmica (2º andar); Fase 3 – 01/12/2025: oncologia (1º andar); internação (4º) e hospital-dia (5º); e Fase 4 – 01/06/2026: internação (6º pavimento).

Para construção do hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri, o investimento totalizou R$ 261 milhões, sendo R$ 136 milhões provenientes de recursos da Prefeitura de Barueri, que também doou o terreno de 64.000,00 m2. A previsão anual de gastos para manter a unidade funcionando está orçada em cerca de R$ 300 milhões.

Gestão e estrutura

Hospital Regional, em Barueri, tem 442 vagas descobertas de estacionamento, 17 elevadores, 356 leitos, com atendimento em oncologia com quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cirurgia bariátrica.

Do total de leitos previstos, 50 serão de UTI. Além disso, o Hospital Regional terá oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica), Pronto Atendimento com 28 leitos de observação, hospital-dia com 20 leitos para procedimentos de baixa complexidade, salas equipadas com tomografia e ressonância magnética; parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital, central de exames por imagem, ambulatório de especialidade e linha de cuidado para obesidade, além de projetos de saúde digital para a população e educação continuada (DNA USP).

Vida digna e plena

“Com este novo hospital, estamos dando mais um passo importante em nossa missão: ajudar a transformar a saúde pública do Brasil. O nosso propósito é oferecer vida plena e digna a um número cada vez maior de pessoas. O hospital é mais do que uma conquista. É o resultado do que podemos realizar quando colocamos o bem-estar das pessoas no centro das nossas ações. Que ele inspire cada um de nós a continuar trabalhando por uma saúde pública que acolha e cuide de quem mais precisa”, garantiu Denise Jafet, presidente da Sociedade Beneficente das Senhoras Sírio-Libanês.

Moradora de Carapicuíba, Eliana Aparecida Perle comemorou a entrega do hospital. “Um privilégio recebê-lo na véspera de Natal. Maravilha, pois a população da região poderá ser atendida aqui. Nunca havia acontecido antes, não esperávamos, mas fomos contemplados por Barueri, pelo Estado e com a gestão do Sírio-Libanês – uma das melhores do mundo, com bons profissionais. Só temos a agradecer a Deus e as autoridades por este benefício que vai ajudar a salva muitas vidas”.