Estado crítico: Hemocentro de Barueri alerta para baixo estoque de sangue

A Prefeitura de Barueri em parceria com a Fundação Pró-Sangue segue alertando sobre a importância da doação de sangue, principalmente nesta época do ano, quando o número de acidentes de trânsito tende a subir durante os feriados prolongados, devido ao aumento do número do tráfego de veículos nas estradas. Isso significa que mais gente pode precisar de atendimento médico e doação de sangue nos próximos dias.

Novo endereço



O hemocentro de Barueri, ligado à Fundação Pró-Sangue, está em novo endereço: rua Guilhermina Carril Loureiro, 144 – Centro, e continua a postos para receber a sua doação mediante a agendamento. Clique?AQUI para agendar.

Estado crítico



Lembrando que os tipos O-, O+, A- e B- estão em emergência com estoque considerado crítico.

Requisitos?



Após realizar o agendamento pelo site?www.prosangue.sp.gov.br, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e levar o documento original com foto recente. Recomenda-se evitar o consumo de alimentos gordurosos no período de quatro horas que antecedem a doação e de 12 horas no caso de ter consumido bebida alcoólica.?

Vale ressaltar que durante a triagem pode-se identificar outros impedimentos para doação. Fique atento ao horário de agendamento e certifique-se de que está apto para doar. Seja sincero na hora da entrevista. Consulte o site da?Pró-Sangue ?ou ligue para (11) 4573-7800.?