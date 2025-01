Justiça Eleitoral diploma eleitos para os próximos 4 anos — Câmara Municipal de Barueri

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo diplomou, na tarde de quarta-feira, 18, os 21 vereadores eleitos pela população de Barueri para o mandato 2025-2028.

Representando a Justiça Eleitoral, o chefe do Cartório Eleitoral de Barueri, Erik Haddad, entregou os diplomas no plenário da Câmara Municipal de Barueri.

“É um dia para não apenas diplomar, mas também parabenizar aos eleitos e à população de Barueri pelo processo eleitoral bem sucedido. Deixo registrado também meu agradecimento especial aos servidores da Justiça Eleitoral pelo empenho durante o ano todo para que pudéssemos chegar a este momento [a diplomação]”, disse o representante do Poder Judiciário.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Toninho Furlan (SD), lembrou a responsabilidade dos eleitos com a população e os desafios que terão pela frente nos próximos anos. “Muita gente acha que a vida do vereador é fácil, que é só glamour, mas não é. Quando eleito, o vereador passa a ser um patrimônio do povo. Muitas vezes temos que abrir mão da nossa família para atender à população, que precisa do nosso trabalho”, discursou o anfitrião do evento.

Em nome dos vereadores eleitos, Keu Oliveira (PRD) falou sobre o momento especial que a diplomação representa, considerando os desafios que todos enfrentaram durante um processo eleitoral tão disputado. “Nós vereadores precisamos ter a consciência que o maior desafio ainda está por vir, porque temos uma responsabilidade muito grande com a população do nosso município, independentemente de terem votado em nós ou não. Estamos aqui para representar a população de Barueri e ela tem o direito de cobrar de nós um bom trabalho”, discursou o parlamentar, eleito para seu segundo mandato.

A sessão solene de posse dos vereadores eleitos para a 19ª Legislatura, do prefeito Beto Piteri (Republicanos) e da vice-prefeita Dra Claudia (PSB) ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, a partir das 10h.

Os diplomados

Vereador (partido) Allan Miranda (União)* Clayton Silva da Saúde (União) Cris da Maternal (PSDB)* Edmilson Dimi (PL) Helio Junior (PL)* Kascata (SD)* Keu Oliveira (PV)* Leandrinho Dantas (PSD)* Leandro Canaã (PRD) Levi Gobert (Podemos) Levi Jânio (PSB)* Nildo Sabesp (Mobiliza) Ornedo (Republicanos)* Rafa Carvalho (Republicanos)* Rodrigo Rodrigues (Pode)* Silvio Macedo (PSDB) Thiago Rodrigues (PSB)* Toninho Furlan (SD)* Wilden (PP)* Wilson Zuffa (Republicanos)* Zé Baiano (União)

Sobre a diplomação

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral.

A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.

