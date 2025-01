Câmara de Barueri empossa vereadores, prefeito e vice — Câmara Municipal de Barueri

A Câmara de Barueri empossou na manhã de quarta-feira, 1º, os 21 vereadores, o prefeito e sua vice escolhidos pela população para comandar a cidade pelos próximo quatro anos. A sessão solene foi presidida pelo vereador Ornedo Neves (Republicanos), o mais votado na disputa eleitoral de 2024.

Como determina a lei, todos os parlamentares eleitos apresentaram uma declaração pública de seus bens e prestaram o juramento de posse (comprometendo-se a cumprir com as constituições federal e estadual e a Lei Orgânica de Barueri). Em seguida, foi a vez da vice-prefeita eleita, Dra Claudia (PSB), e do prefeito eleito, Beto Piteri (Republicanos) seguirem o mesmo protocolo e então foram empossados pela Câmara de Barueri.

Os empossados:

Vereadores Allan Miranda (União)* Clayton Silva da Saúde (União) Cris da Maternal (PSDB)* Edmilson Dimi (PL) Helio Junior (PL)* Kascata (SD)* Keu Oliveira (PV)* Leandrinho Dantas (PSD)* Leandro Canaã (PRD) Levi Gobert (Podemos) Levi Jânio (PSB)* Nildo Sabesp (Mobiliza) Ornedo Neves (Republicanos)* Rafa Carvalho (Republicanos)* Rodrigo Rodrigues (Pode)* Silvio Macedo (PSDB) Thiago Rodrigues (PSB)* Toninho Furlan (SD)* Wilden (PP)* Wilson Zuffa (Republicanos)* Zé Baiano (União) * Reeleitos

Prefeito Vice-prefeita Beto Piteri (Republicanos) Dra. Claudia (PSB)

