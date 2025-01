As feiras de adoção de pets começam dia 8 em Barueri

Ano novo, pet novo! E não dá mais para adiar. Agora é hora de botar aquele velho plano de adoção em prática e começar 2025 com um grande amigo para cuidar, seja ele gato ou cachorro. E para quem quer realizar o sonho de ser tutor de um animal de estimação, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema), por meio do Centro de Proteção ao Animal Domésticos (Cepad), começa a realizar as já famosas feiras de adoção do município. A primeira do ano acontecerá no dia 08 de janeiro e a última desse mês no dia 31.







Para adotar um pet, é preciso ir até um dos locais citados acima com um documento oficial, que contenha foto, e escolher seu melhor amigo. Também é necessário assinar o termo de posse responsável e levar o seu bichinho para casa em coleira ou caixa de transporte. A adoção ajuda muito o Cepad a manter o belo e necessário trabalho de resgate, contribuindo para que inúmeros animais em situação de abandono encontrem um lar de verdade com tutores carinhosos.

Já para quem não consegue comparecer às feiras nas datas disponibilizadas, é possível realizar a adoção na unidade um do Cepad, localizada na rua Vera Cruz, 340, no Bairro dos Altos. O procedimento no Cepad um é o mesmo das feiras de adoção.





Confira as datas, locais e endereços dos eventos:

Data Locais Endereços

08, 15, 22 e 29 (quarta-feira) Boulevard (Centro) região central de Barueri?

09, 16, 23 e 30 (quinta-feira) Supermercado São Vicente estrada dos Romeiros, 448 – Vila Boa Vista?

10 (sexta-feira) Centro Comercial de Alphaville calçada Flor de Lótus, 78?

11 (sábado) Shopping Flamingo alameda Araguaia, 762 – Alphaville?

12 (domingo) Praça Oiapoque (Alphaville) fica?entre as Alamedas Grajaú e Itapecuru

17 (sexta-feira) Sodimac Tamboré alameda Araguaia, 1801 – Alphaville Industrial

18 e 19 (sábado e domingo) Parque Ecológico Tietê/Barueri avenida Doutor Dib Sauaia Neto, 1600 – Alphaville?

24, 25 e 31 (sexta-feira e sábado) Parque Dom José rua Ângela Mirella, 500, na Vila Porto?

26 (domingo) Supermercado Japão estrada Velha de Itapevi, 4296 – Vila Militar?