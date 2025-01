Casa do Trabalhador oferece várias oportunidades de emprego até sexta, 17

A Casa do Trabalhador, órgão ligado à Secretaria da Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), oferece vagas para várias funções esta semana. Todos os candidatos devem ter cadastro no Portal do Trabalhador. Caso o interessado não tenha, é necessário acessar o CADASTRE-SE AQUI.

Também é possível se candidatar à vaga desejada pelo aplicativo SINEFACIL ou comparecer ao Setor Amarelo do Ganha Tempo. Importante ressaltar que o primeiro acesso ao serviço exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial na Rua Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro. Depois de ativado uma vez, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

É preciso ficar atento porque s cartas de encaminhamento são limitadas e disponibilizadas tanto pelo Sine Fácil quanto pela Casa do Trabalhador.

Confira as oportunidades:

Cargo Escolaridade Salário R$ Experiência Benefícios Atividades ID vaga Prazo

Ajudante carga e descarga Ensino Fundamental completo 1.961,00



Nenhuma VT + OUTROS Atendimento a clientes e reposição de mercadorias 8107333 17/01

Ajudante de obras

Ensino Fundamental incompleto 2.066,00 6 meses VT + SD + OUTROS Carregar materiais e preparar argamassa 8104490

16/01

Ajudante de obras

Ensino Fundamental completo 2.066,00 6 meses Refeição na obra Carregar materiais e preparar argamassa 8111454

17/01

Ajudante rebarbação(metais)

Ensino Fundamental completo 9,48 HORA

6 meses VT + CB + OUTROS Auxiliar no setor de rebarbação

8108527

17/01

Analista de service desk

Ensino médio completo 2.040,00 6 meses SV + VT + OUTROS Fornecer orientação e suporte a usuários 8120455

17/01

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Ensino médio incompleto A combinar Nenhuma VT + AM + AO + OUTROS Atendimento de negociação de produtos Santander 8114780 16/01