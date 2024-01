Hino de Osasco – SP

De mãos dadas, unidos, mil sonhos

Gestaremos no sul do querer

O ontem vitória dos tempos

Faz o hoje feliz florescer

É Osasco cantando a História

As glórias de um povo em ação

O movimento dos autonomistas (bis)

E vôos que a vista

Dá no coração

Osasco

Osasco brilha

Na América do Sul

Foi em Osasco que o Homem

Sonhou e conquistou

O céu azul

Osasco

Osasco trilha

Os corações do porvir

Do trabalho ao esporte: a semana (bis)

A arte proclama

Um jeito de ser Brasil

De mãos dadas, cultura e raças

Se embalaram num mesmo querer

E do sonho se fez a cidade

Que hoje se orgulha de ser

“Osasco-Cidade Trabalho”

Bandeira de um povo em ação

Unido na fé e esperança (bis)

Brasão da vitória

Do “SIM” sobre o “NÃO”

Osasco

Osasco brilha

Na América do Sul

Foi em Osasco que o Homem

Sonhou e conquistou

O céu azul

Osasco

Osasco trilha

Os corações do porvir

Do trabalho ao esporte: a semana (bis)

A arte proclama

Um jeito de ser Brasil



