08 de Novembro de 2019 – 21h30

2º Jogo da Final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino.

Ginásio José Liberatti, Osasco.

1° Set – Osasco Audax 25×22 São Paulo-Barueri

2° Set – Osasco Audax 25×20 São Paulo-Barueri

3° Set – Osasco Audax 24×26 São Paulo-Barueri

4° Set – Osasco Audax 22×25 São Paulo-Barueri

Tie-Break – Osasco Audax 11×15 São Paulo-Barueri

O São Paulo-Barueri é campeão do Paulista feminino de vôlei. Depois do triunfo por 3 a 0 na cidade de Barueri, pelo jogo de ida, a equipe tricolor foi ao Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), e conquistou uma grande vitória de virada por 3 sets a 2 (22/25, 20/25, 26/24, 25/22 e 15/11), garantindo o título inédito da competição.

Com o resultado, a equipe do São Paulo/Barueri vence o torneio estadual pela primeira vez em sua história. O grande destaque do confronto foi a oposto Lorenne, que liderou ofensivamente as campeãs. Pelo lado do Osasco, a ponteira Jaqueline teve uma boa atuação.

O time comandado por José Roberto Guimarães viu o troféu ser ameaçado nos primeiros sets, já que as donas da casa saíram vencendo por 2 a 0. Contudo, as visitantes não se abateram, voltaram para a partida e recuperaram o placar, fechando o jogo no tie-break.



