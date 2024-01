Você faz Osasco brilhar – EP 29 – Coordenadora do Consórcio CIOESTE – Luciana Ribeiro

Neste episódio recebemos mais uma pessoa que faz Osasco e região brilharem: Gestora pública, Escritora e Coordenadora da Câmara temática de Gênero do consórcio CIOESTE :Luciana Ribeiro. Através de seu engajamento pelo direito das mulheres em seu trabalho na Câmara temática, notamos a luta desta guerreira para preservar a qualidade e integridade da vida de mulheres e filhos vítimas de violência doméstica. Conheça parte da rede de proteção criada por ela em conjunto com mulheres gestoras de diversos municípios com apoio de suas prefeituras, população civil, empresas, advogados, SSP, guarda municipal, entre outros.. Um trabalho rico e inspirador. Conheça um pouco de sua trajetória que transforma vidas!! Segue lista de locais de atendimento para mulheres vítimas de violência.

O programa “Você faz Osasco brilhar” tem por objetivo compartilhar memórias afetivas sobre nossa cidade além do resgate de fatos históricos marcantes. Uma conversa descontraída sobre o passado, presente e futuro de Osasco. Fazemos uma homenagem pela história de vida e reconhecimento de pessoas especiais que contribuem para que a cidade brilhe cada vez mais . Também aprendemos um pouco sobre a história de cada bairro. Venha aprender com a gente. #osasco #leimariadapenha #cioeste #cioestemulher #empoderamento #empoderamentofeminino #rededeapoio #violenciadegénero #violenciafeminina

Locais de atendimento as mulheres vítimas de violência:

Araçariguama

Secretaria de Assistência Social

Rua Coronel Joaquim Augusto,

242 – Tel.: (11) 4136-4900

Barueri

CRAM – Centro de

Referência de Atendimento

à Mulher em Situação de

Violência

Avenida Sebastião Davino dos

Reis, 756 , Jd. Tupanci

Tel.: (11) 4706-4046

Cajamar

Casa de Acolhimento da

Mulher

Rua Oswaldo de Lorenzi, 273,

Jordanésia – Tel.: (11) 4446-0155

Carapicuíba

CREVIM – Centro de

Referência de

Enfrentamento à Mulheres

Vítimas de Violência

Avenida Celeste, 186, Centro

Tel.: (11) 4184-6025

Cotia

CRAM – Centro de

Referência de Atendimento

à Mulher

Av. Benedito Isac Pires, 35, 2º

andar, sala 160, Parque Bahia

Tel.: (11) 99688-4075

Itapevi

CREAS – Centro de

Referência Especializado

de Assistência Social

Rua Brasília de Abreu Alves,

65, Vila Nova Itapevi

Tel: (11) 4774-1054

Jandira

Diretoria de Políticas para

Mulher e Igualdade Racial

Rua José Rufino de Oliveira,

221, 2º andar, Vila Ipê

Tel: (11) 4789- 6346 –

WhatsApp institucional:

(11) 99325-1925

Osasco

CRMVV – Centro de

Referência da Mulher Vítima

de Violência “Marcia Ribeiro”

Rua Dimitri Sansaud de Lavaud,

234, Vila Campesina

Tel.: (11) 3681-3014

Pirapora de Bom Jesus

Secretaria de Promoção

Social

Rua Cecília Meireles, 35, Vila

Nova – Tel.: (11) 4131-1596

Santana de Parnaíba

EPAM – Espaço de

Proteção e Amparo

para as Mulheres

Rua Nicarágua, 07,

Jardim São Luís

Tel.: (11) 4154-6248

CREAS – Centro de

Referência Especializado

de Assistência Social

Rua Gabriel Jorge Salomão, 13

C, Fazendinha

Tel.: (11) 4154-6283 e

(11) 4154-4020

São Roque

CREAS – Centro de

Referência Especializado

de Assistência Social

Rua Rui Barbosa, 145, Centro

Tel.: (11) 4784-1549

Vargem Grande Paulista

CREAS – Centro de

Referência Especializado

de Assistência Social

Rua João XXIII, 136, São Judas



