Vídeo Extra! Avanço nas obras da nova ponte de acesso à Osasco – Grande São Paulo

Drone voa em Osasco, pertinho da divisa com São Paulo, e mostra os avanços nas obras de uma construção muito aguardada pelos osasquenses: a nova ponte de acesso à cidade, que ligará a Rodovia Castello Branco (km 15) à Avenida Fuad Auada. A ponte terá 600 metros de comprimento e duas pistas passando sobre o Rio Tietê, desafogando o trânsito na região central do município e garantindo agilidade no fluxo de veículos que saem e chegam à cidade. Ao todo, são mais de 232 milhões de investimentos na obra. Fonte: Prefeitura de Osasco e Revista O Empreiteiro.

No vídeo também pode se ver um trecho da Avenida das Nações Unidas e da Avenida Presidente Kennedy, e mais de longe, os edifícios da região central da cidade.

