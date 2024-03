Você faz Osasco brilhar – EP 33 – Palhaço Pam Pam – Mateus Esperança

Neste episódio recebemos uma pessoa incrível que carrega consigo a ALEGRIA por onde passa. Transmite doçura e inocência dos tempos de outrora e promove um sentimento de nostalgia para as crianças grandes e pequenas. Estou falando do reconhecido profissionalmente, talentoso e maluquinho Palhaço PAM PAM do BAMBALALÂO, ou Mateus Esperança. Conheça a tradição familiar circense do saudoso Alaor da Silva e o legado de toda sua família. Venha se alegrar conosco . Pam pararam pam PAM PAM !!!!

O programa “Você faz Osasco brilhar” tem por objetivo compartilhar memórias afetivas sobre nossa cidade além do resgate de fatos históricos marcantes. Uma conversa descontraída sobre o passado, presente e futuro de Osasco. Fazemos uma homenagem pela história de vida e reconhecimento de pessoas especiais que contribuem para que a cidade brilhe cada vez mais . Também conhecemos um pouco sobre a história de cada bairro. Venha aprender com a gente! #osasco #cultura #circo#bambalalão #palhaço #palhaçada #palhaços #produtoradeeventos #arte

Bambalalão:

Mateus Esperança da Silva – Nascimento: 26/10/1960

MATEUS ESPERANÇA – PALHAÇO PAM PAM

DRT Nº. 6709 – RJ 1983 –

ATOR/ PALHAÇO/ MÁGICO/ EQUILIBRISTA.

TV CULTURA DE 1984 A 1990: ATOR/ APRESENTADOR/ LOCUTOR.

Escolaridade:

1982 Faculdade de Comunicação Social de Mogi das Cruzes: “Jornalismo”.

2012 Administração: Colégio Santa Cruz Cidade Jardim- SP.

Outros Cursos:

1982 – Cinema: Denoir de Oliveira no Cine Clube Bixiga- SP.

1999 – Walter Lima Jr. na Fundição Progresso – RJ.

2000 – Interpretação Cênica – Univer’ Cidade – RJ. Coordenação e Professora ítala Nandi, entre outros Christiane Jathaí.

Experiência Profissional

Circense: Palhaço/ Mágico e Equilibrista.

Nascido no Circo Nosso Teatro – (Presidente Altino) Propriedade de seu pai Alaor da Silva.

Teatro & TV: Ator – Autor – Diretor – Produtor.

De 2005 a 2012:

Presidente fundador da ONG Circo Esperança.

Desde 2001- CNPJ: 05.582.471/0001-79

O Circo Esperança associação civil de direito privado sem fins lucrativos, de caráter beneficente e de assistência social, constituído com a missão de promover o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e carência, investindo em atividades educativas, lúdicas, artísticas e culturais, visando a sua participação na construção de um Estado de bem-estar social e uma sociedade justa e democrática.

Juntamente com a população e autoridades de Osasco, Cria a Praça Alaor da Silva. Lei Nº 3.940- 17/05/2005.

Em Presidente Altino- Osasco. SP. Prefeito Emidio de Souza/ Vereadora Sonia Rainho/ Secretária de Promoção Social: Sra. Ana Paula Rossi.

2006- Abre Sub- Sede do Circo Esperança no bairro da Freguesia do Ó, município de SP.

2006- Organizou com o Grêmio Recreativo da Escola de Samba Noel Rosa, e a Vereadora Sonia Rainho o Desfile Oficial de 2006, com o Samba Enredo “Alaor da Silva – Alaor do Circo”.

2006 X 2011 – Apresenta vários Espetáculos/ Oficinas de Artesanato e Malabares com Gabriel Frozza e Elisabete frozza, nos Bairros da Freguesia e Brasilândia.

Até 2012 vem atuando em Shows & Projetos de Arte Educação como o “Recreio nas Férias”, “Domingo no Parque”, “Sexta Básica (Cultura)” e Oficinas Teatrais Infantis, baseadas nas Esquetes Tradicionais Circenses.

De 1992 a 2004

No Rio de Janeiro. Atuou, escreveu e produziu várias peças infantis, nos teatros do Museu da República – Palácio do Catete, dentre elas “O Tiro que saiu pela culatra” (…o tiro de Getúlio Vargas); Teatro Tereaza Raquel, em Copacabana; com Vick Militello e grande elenco; Teatro Zaccaria“Vida & Obra do Padre Antonio Zaccaria” de Edmilson Santinni; Teatro Galeria (Flamengo) com “A CPI do Lobo Mau” e “Talco & Show do PamPam”, participação Especial do Palhaço Carequimha; e Teatro do Mercado São José das Artes em Laranjeiras.

“Vira-Lata” de Carlos Lombardi, direção de Jorge Fernando; “O Amor Está no Ar” de Valcyr Carrasco; várias Pegadinhas do Faustão com direção de Alexandre Lannis e “Fantástico” no quadro Defesa do Consumidor, direção: Jack Addes.

1995- Participa dos 1ºs Capítulos de “Malhação” com Danton Mello e Silvia Pfifer.

1992- 1º Professor de Palhaços da Escola Nacional de Circo – Funarte. RJ.

1990– Turnê internacional, Itália, Suíça e Holanda “Pam Pam Solo És Mil”.

1970 a 1990

De 1984 a 1990 participa dos Programas Bambalalão e Revistinha, como Locutor, Apresentador, Ator e Animador e Palhaço (Contratado/ CLT). Em Todos esses anos foi o único Ator a receber da APCA- Associação Paulista de Críticos de Arte, o premio “Melhores Programas Infantis da TV Brasileira”.

……………………………………………………………………………….. Mateus Esperança da Silva. [email protected]// 948158240.

