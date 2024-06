Você faz Osasco brilhar – EP 44 – escritor, roteirista, dramaturgo e diretor ANDRE VIANCO

Nosso convidado de hoje, apaixonado pelo universo de mistério e fantasia, foi inspirado a tornar-se criador de suas próprias histórias. Seu talento grandioso o levou a atuar como roteirista, diretor de cinema, professor de técnicas literárias além de outras atividades nos mundo das artes. Falo do escritor roteirista, dramaturgo e diretor ANDRE VIANCO.

Romances

Os Sete (independente, 2000; relançado em 2001 pela Novo Século Editora e em 2016 pela Editora Aleph)

Sementes no Gelo (independente, 2000; relançado em 2002 pela Novo Século Editora)

O Senhor da Chuva (Novo Século Editora, 2001; relançado em 2022 pela Editora Citadel)

A Casa (Novo Século Editora, 2002)

Sétimo (Novo Século Editora, 2002; relançado em 2016 pela Editora Aleph)

Bento (Novo Século Editora, 2003), depois foi republicado em 2011, pela mesma editora, como parte da série O Vampiro Rei, com o título Bento – Saga Vampiro Rei – Livro 1 (relançado em 2021 pela Editora Citadel)

O Vampiro-Rei – Volume 1 (Novo Século Editora, 2004), depois foi republicado em 2011, com o título A Bruxa Tereza – Saga Vampiro Rei – Livro 2 (relançado em 2022 pela Editora Citadel)

O Vampiro-Rei – Volume 2 (Novo Século Editora, 2005), depois foi republicado em 2011, com o título Cantarzo – Saga Vampiro Rei – Livro 3

O Turno da Noite, Vol. 1: Os Filhos de Sétimo (Novo Século Editora, 2006)

O Turno da Noite, Vol. 2: Revelações (Novo Século Editora, 2006)

O Turno da Noite, Vol. 3: O Livro de Jó (Novo Século Editora, 2007)

O Caminho do Poço das Lágrimas (Novo Século Editora, 2008)

O Caso Laura (Editora Rocco, 2011)

As Crônicas do Fim do Mundo, Vol. 1: A Noite Maldita (Novo Século Editora, 2013)

Estrela da Manhã (Calíope/Giz Editorial, 2015)

Dartana (Fábrica231/Editora Rocco, 2016)

Penumbra (LeYa, 2017)

Ao meu Redor (publicado exclusivamente em audiobook pela Storytel Original, 2021)

As Crônicas do Fim do Mundo, Vol. 2: À Deriva (Lucens Editora, 2023)

40 Luas (a ser publicado)

Histórias em Quadrinhos

Vampiros do Rio Douro, Vol. 1 (Novo Século Editora, 2007), com desenhos de Rodrigo Santana

Vampiros do Rio Douro, Vol. 2 (Novo Século Editora, 2007), com desenhos de Rodrigo Santana

O Turno da Noite: Escuridão Eterna (Novo Século Editora, 2012), com desenhos de Santtos

Livros Infantis (Coleção Meus Queridos Monstrinhos)

Zumbi: O Terrível Ataque das Rãs do Nepal (Editora Rocco, 2013)

Bruxa: Um Feriado Assombroso na Floresta (Editora Rocco, 2014)

Vampiro: Uma Tenebrosa Noite de Sustos, Doces e Travessuras (Editora Rocco, 2014)

Participações em antologias

Visões de São Paulo (Tarja, 2006), com o conto O Manto.

Amor Vampiro (Giz Editorial, 2008)

Antologia Sombria (Editora Empíreo, 2017), organizador

Corvo, um Livro Colaborativo (Editora Empíreo, 2017)

O lado Sombrio do Sítio (Editora Lura, 2019)

