🏠Apartamento com varanda gourmet, condomínio completo, parcela que cabe no seu bolso e ao ladinho do Rodoanel?

✨ Conheça o Siena Residencial, o lançamento que vai surpreender Osasco!

Após o sucesso de vendas do Firenze, a Embraplan lançou seu segundo empreendimento, que contempla 4 condomínios residenciais. Esse projeto está revitalizando a área, trazendo inovação e qualidade de vida aos futuros moradores e ao bairro.

📍 Com uma localização excelente, a apenas 800 metros do Rodoanel e ao lado do Quitauna, o Siena é a chance perfeita para você ter um lugar para chamar de seu.

📏 Plantas a partir de 51,7 metros quadrados, dois dormitórios, varanda gourmet e pontos para passagem de ar condicionado.

🏢 Em um condomínio completo, você tem o cenário perfeito para passar momentos únicos ao lado de quem ama. Piscina, Espaço Gourmet com churrasqueira, Pet Place, Salão de Jogos, Salão de Festas, Quadra Poliesportiva e muito mais. Tudo entregue equipado e decorado pela Embraplan.

📆 Visite nosso plantão de vendas e conheça o apartamento decorado, que fica ao lado do Siena. O plantão fica aberto todos os dias, das 09h às 18h.

Aproveite para conhecer as condições especiais para você adquirir seu apartamento. Eu tenho certeza que você vai fazer do Siena o seu lar!

🏙️ Siena, o empreendimento que Osasco esperava!

Embraplan: Morar Bem é Saber Escolher!

