Moradores de ocupação, em Osasco, correm risco de despejo

Os moradores querem que o poder público desaproprie a área e financie os 500 lotes para as famílias que já moram aqui. A solução oferecida pela prefeitura de Osasco é privatizar a regularização do terreno. Nesse caso, os moradores teriam 30 anos para pagar, mas o valor final saltaria para mais de R$500 mil reais.

⚠️ Seja membro deste canal e ganhe benefícios:

👍🏽 Curta o vídeo e ajude a Rede TVT compartilhando com os amigos!

🔔Inscreva-se no canal da Rede TVT: www.youtube.com/redetvt

⚠️ Apoie a TVT a levar o sinal para todo o Brasil com o novo app de streaming:

Acesse ou pelo QRCode do vídeo.



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube