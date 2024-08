Venha Conhecer: Apartamento de 60m² com Lazer e Conforto Total em Osasco!

APARTAMENTO À VENDA , 2 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE. 1 VAGA DE GARAGEM. LAZER COMPLETO!!!

são 60 m², 2 dormitórios sendo 1 suíte. Sala com 2 ambientes, sala de jantar, 2 banheiros. Cozinha com bastante espaço armários + área de serviço e varanda.

Com direito a 1 vaga de garagem.

Lazer completo com piscina adulto e infantil, playground, área gourmet com churrasqueira e forno de pizza, salão para festas, salão de jogos, brinquedoteca e pet place e Pet Care , fitness Academia completa!

Localizado à 100m Mercado Dia, 6 min. do Super Shopping Osasco, 9 min. Osasco Plaza Shopping, 10 min. da Rov. Rodoanel e da Estação Osasco da CPTM.

Região com infraestrutura completa, incluindo rede bancária, restaurantes, supermercados, farmácias, escolas etc.

Cod. AP6607

Venda – R$ 479.999,00

Condomínio – R$ 584,00

IPTU – R$ 168,00

