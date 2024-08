Apartamento à Venda, 2 Dormitórios por R$ 180.000,00 Conceição, Osasco SP – ref513

🏢 Apartamento à Venda – 2 Dormitórios – Conceição, Osasco, SP (REF 513)

Este ótimo apartamento oferece conforto e praticidade em uma localização estratégica de Osasco, ideal para você e sua família.

Características do Imóvel:

✅ 2 Dormitórios, sendo o do casal com armários planejados

✅ Sala para 2 ambientes

✅ Cozinha

✅ Área de Serviços

✅ 1 Banheiro com box e armário

✅ Corredor com armário planejado grande

✅ Fechadura digital

✅ 1 Vaga de Garagem

Área de Lazer:

– Salão de Festas

– Campinho de Futebol

– Churrasqueira

– Playground Amplo

– Paisagem com árvores frutíferas

– Acesso ao Condomínio por Biometria Facial

– Portaria Presencial 24 Horas

Localização:

Praticamente em frente ao condomínio, você encontrará ônibus para diversas localidades como Centro de Osasco, Vila Yara, Presidente Altino, Pinheiros, Lapa, Metrô Butantã, Vila Sônia, CPTM entre outras. A região também conta com supermercados como Barbosa e Rossi, farmácias, padarias, açougues, escolas públicas e particulares, Fundação Bradesco, academia Bluefit, pizzarias, UBS, UPA, e diversos comércios.

Aceita Financiamento e FGTS.

📲 Para mais informações e agendamento de visitas, entre em contato:

Altruistax Imóveis:

– WhatsApp: (11) 96334-5400

– Telefone fixo: (11) 4554-6858

– Site: www.altruistax.com.br

– Endereço: Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 252, Vila Campesina, Osasco/SP

