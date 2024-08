208 | A Diocese em 1 Minuto

A Diocese em 1 Minuto

00:05 A Jornada Vocacional 2024 foi realizada de 07 de julho a 04 de agosto, promovida pelos Seminários Propedêutico e São José, que visitaram diversas paróquias da diocese, levando consigo a imagem e a relíquia de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. O evento também teve como propósito divulgar o ComVocação. A missa de conclusão da jornada, no dia 04 de agosto, na Paróquia Espírito Santo, foi presidida por padre Vagner Moraes, pároco local, reitor da Etapa de Configuração do Seminário São José e presidente da OSIB.

00:40 No dia 05 de agosto, Dom João celebrou missa no Seminário Diocesano São José com a presença das equipes de trabalho do ComVocação, evento em prol das vocações sacerdotais, que acontecerá nos dias 17 e 18 de agosto, na Concha Acústica da Fito, em Osasco. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

