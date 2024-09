BASTIDORES DA ESTREIA COM VITÓRIA NO LIBERATTI PELO CAMP. PAULISTA 2024

Agosto, 2024 – Osasco São Cristóvão Saúde fez a alegria da sua fanática e fiel torcida na primeira partida da temporada em casa. Na noite desta sexta-feira (30), com as arquibancadas do ginásio José Liberatti cheias, a equipe do técnico Luizomar bateu São Caetano por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/17 e 25/8, em 1h10min. Foi a segunda partida e a segunda vitória osasquense no Campeonato Paulista de 2024.

“São Caetano tem um time jovem e temos que valorizar e incentivar a continuidade desse trabalho. Dentro de quadra, fizemos a nossa parte. Demos o nosso melhor e conseguimos uma vitória diante da nossa torcida”, afirmou o técnico Luizomar. “Muito feliz por ver esse ginásio lotado de novo. Nossa torcida é incrível e vamos com tudo em busca de mais um título paulista”, disse a líbero e capitã Camila Brait, lembrando que Osasco está em busca da 18ª conquista estadual.

A noite teve estreias e presenças ilustres na arquibancada. A levantadora Maria Clara chegou como novo reforço para o Campeonato Paulista. Ela seguirá como opção enquanto Kenya se recupera de lesão no joelho. Quem ainda espera para entrar em quadra e vai engrossando o coro na torcida são a ponteira Natália e a oposta Polina. “Quero agradecer por todos estarem aqui para torcer com a gente. Fico muito feliz em rever esse ginásio cheio”, disse Natália, que pegou o microfone para passar um recado aos torcedores antes da partida.

Luizomar mandou à quadra um time formado por Giovana, Tifanny, Valdez, Mayara, Callie, Geovana Vitória Camila Brait. O ponto final da partida foi de Valdez, que fez seu primeiro jogo no José Liberatti com a camisa de Osasco. Porém, ao longo da partida, o treinador aproveitou para rodar o elenco e proporcionar mais tempo de quadra para todas as atletas. A equipe osasquense volta à quadra na próxima sexta-feira (6), quando enfrenta o Renasce Sorocaba, na casa do adversário.

Time para a temporada 2024/25 – Osasco São Cristóvão Saúde montou uma equipe de grande potencial para a temporada. Além de Natália e Polina, a equipe do técnico Luizomar foi buscar as centrais Valquíria e Larissa Besen, a ponteira Valdez e a líbero Sophia Dantas. Os reforços se juntam a líbero e capitã Camila Brait, as levantadoras Giovana e Kenya, as centrais Callie e Geovana Vitória, as ponteiras Maira, Amanda e Mayara, a oposta Tifanny e a líbero Silvana Papini.

fonte: ZDL Sports

