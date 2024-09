Capital do Hot Dog em Osasco-SP

Osasco, em São Paulo, é conhecida como a “Capital do Hot Dog” por sua vasta variedade de lanchonetes e food trucks especializados no famoso cachorro-quente. A cidade atrai fãs de hot dogs que buscam desde o lanche mais tradicional até versões inovadoras, com combinações criativas e ingredientes generosos. A fama de Osasco nesse segmento gastronômico cresce a cada ano, tornando o hot dog uma verdadeira tradição local. Se você é amante desse lanche icônico, Osasco é o lugar certo para explorar diferentes sabores e estilos de hot dog.

A revista eletrônica matinal da TV Meio traz, diariamente, dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração, de segunda a sexta, às 08h20, no comando de Elen Sales, Nayana Lima e Rachel Nogueira.

