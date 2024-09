BASTIDORES DA VITÓRIA DO OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE SOBRE O BARUERI PELO CAMP PAULISTA 2024

Setembro, 2024 – O calor da torcida na arquibancada do ginásio José Liberatti esquentou a noite fria deste terça-feira (17). Em quadra, o time do Osasco São Cristóvão Saúde respondeu com uma atuação eficiente e segura, que culminou na vitória sobre Barueri por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/23 e 25/23 em 1h29min, na partida válida pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Classificada para a fase final, a equipe comandada pelo técnico Luizomar encerra sua participação da primeira etapa do estadual na sexta-feira (20), diante do Pinheiros.

Camila Brait comentou a partida. “Foi um resultado importante, apesar do pouco tempo para treinar. Jogamos na sexta-feira passada, em Bauru, hoje, e voltamos à quadra na próxima sexta. Mas o importante é que o time respondeu e diminuímos o número de erros em relação a última partida”, disse a líbero e capitã. Natália seguiu a mesma linha. “O time reagiu e conseguimos corrigir muitos pontos. Nosso time ainda precisa ganhar forma. A Polina chegou agora e eu mesma comecei a saltar e treinar forte com o grupo há pouco mais de duas semanas. Temos muito a crescer”, comentou a ponteira.

O jogo – Osasco fez valer sua força em casa desde o início do jogo. Com um bloqueio de Larissa, abriu cinco pontos de vantagem (15/10). Na sequência, Callie conseguiu um ace para fazer 16/10. Com domínio no fundo de quadra, bem nos bloqueios e no ataque, a equipe encaminhou a vitória com um ataque de Polina, na saída de rede (22/15). Valdez marcou o set point, da entrada (24/16) e Natália fechou direto de saque: 25/16.

O segundo set não foi tão tranquilo para as donas da casa. Luizomar chegou a pedir tempo quando sua equipe estava atrás por 8/11. O time respondeu às orientações. Callie garantiu o empate no 12/12 e Tifanny – que entrou na inversão com a levantadora Kenya – atacou no 14/13. A oposta seguiu em quadra, fez 19/17 na saída de rede e 20/17 em um bloqueio. Barueri ainda deu um susto ao fazer 23/23. Nessa hora, Natália resolveu. Montou o bloqueio com Callie no 24/23 e, na sequência, fez grande defesa, que culminou em uma jogada de oportunidade para central norte-americana: 25/23.

Osasco continuou jogando na frente no terceiro set. Com Polina no saque , Luizomar sacou a levantadora Giovana e colocou Tifanny para aumentar a potência ofensiva. Deu certo, no primeiro serviço a oposta aproveitou a bola que voltou de graça para fazer 15/12. Enquanto Polina seguia sacando, Natália e Camila Brait se revezaram nos levantamentos. E foi da ponteira o ataque para fazer 21/18. Na reta final, Luizomar ainda precisou pedir tempo quando Barueri ameaçou (23/21). Callie, nos bloqueios, garantiu o 24/22 e também a vitória por 25/23.

Jogaram e marcaram para Osasco São Cristóvão Saúde: Giovana (2), Polina (10), Valdez (14), Natalia (13), Callie (7), Larissa (5) e a líbero Camila Brait. Técnico: Luizomar Moura. Entraram: Maira, Tifanny (7), Kenya (1).

Jogaram e marcaram para Barueri: Lanna (6), Jheovana (7), Lyara (3), Sabrina (11), Luzia (12), Gabi Carneiro (9), e a líbero Letícia. Técnico: Fábio Simplício. Entraram: Fernanda, Ana Luiza, Beatriz, Mel (1).

