TRANSMISSÃO AO VIVO DE OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X BARUERI – CAMPEONATO PAULISTA – EM ÁUDIO

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Natália Zilo, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



