Registrado como queda de balão, um dirigível com publicidade do São Paulo Futebol Clube fez um pouso de emergência, no início da tarde desta quarta-feira (25), na avenida Sarah Veloso, região do Jd. Veloso, em Osasco.

3 equipes dos bombeiros já estão no local. Defesa Civil e Enel acionados já foram acionados.



