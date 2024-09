ANAC irá investigar queda de balão dirigível em Osasco | BandNews TV

A Polícia Civil e a Agência Nacional de Aviação Civil vão investigar o que causou a queda de um dirigível com o símbolo do São Paulo Futebol Clube no começo da tarde desta quarta-feira (25) em um bairro de Osasco, na grande São Paulo.

