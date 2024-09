Dirigível contratado pelo São Paulo FC cai sobre casas em Osasco (SP)

Dirigível que fazia publicidade para o São Paulo FC cai sobre casas em Osasco (SP). A queda ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 25; vídeos de moradores registraram o momento em que o objeto perde altitude e colide com residências. De acordo com o clube, o dirigível é de uma empresa contratada para fazer uma ação horas antes do jogo contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores. Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram acionadas para atender a ocorrência; uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu. #terranoticias

Reprodução/Carapicuiba Nua e Crua/Facebook

Reprodução/Redes Sociais

