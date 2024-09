Vídeo mostra queda de dirigível em apoio ao São Paulo sobre casa em Osasco | SBT Brasil (25/09/24)

Um dirigível em apoio ao São Paulo Futebol Clube caiu sobre uma casa na cidade de Osasco, na grande São Paulo, na tarde desta quarta-feira (25). Um vídeo mostra o momento da queda. De acordo com a Defesa Civil do estado, duas pessoas ficaram feridas. | #sbtnews #sbtbrasil #Brasil



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube

