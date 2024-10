Confira os resultados das eleições em Guarulhos, Campinas, Osasco e Santos

Em Guarulhos, com quase 50% de urnas apuradas, Lucas Sanches possui 32%, Elói Pietá tem 30% e Jorge Wilson alcança 20,04% dos votos. Em Campinas, com 55% de urnas apuradas, Dário Saadi é mencionado junto a Pedro Tourinho e Rafa Zimbaldi. Em Osasco, com 82% das urnas apuradas, Gerson Pessoa lidera com aproximadamente 74%. Emidio de Sousa não ultrapassa os 15%. Em Santos, Rosana Valle do PL caminha para o segundo turno ao lado de Rogério Santos do Republicanos.

Inscreva-se no canal RECORD:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Site oficial:

#RECORD #Eleicoes2024 #OVotoNaRecord



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube