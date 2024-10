Vereadores em São Paulo: confira os dez mais votados

Lucas Pavanatto (PL) é o candidato a vereador mais votado para a Câmara Municipal de São Paulo, com mais de 150 mil votos. Na sequência, estão Ana Carolina Oliveira (Podemos), Dr. Murillo Lima (PP) e Sargento Nantes (PP). Já a disputa para a prefeitura segue com a contagem de votos acirrada na reta final da apuração.



