Eleições 2024: veja os resultados nas cidades da Grande SP | Primeiro Impacto (07/10/24)

Confira os resultados da eleição em cidades da Grande São Paulo. Em Osasco, Gerson Pessoa (Pode) foi eleito no 1º turno com 75,28% dos votos. Guarulhos definiu o 2º turno entre Lucas Sanches (PL), com 33,25%, e Elói Pietá (SD), com 29,81%. Em Santo André, Gilvan (PSDB) foi eleito na primeira rodada, com 60,98% dos votos. Também veja a definição em São Bernardo do Campo e em Santos, na Baixada Santista. | #sbtnews #primeiroimpacto #eleições2024 #sbtnaseleições #abcpaulista #resultados #osasco #grande sp #guarulhos #santoandré #sãobernardodocampo #santos #política

