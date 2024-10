🌐O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que a cidade terá o maior “Natal Iluminado”.

🌐O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou em suas redes sociais que a cidade terá o maior “Natal Iluminado” de sua história em 2024, seu último ano de mandato.

🔹O evento ocorre anualmente em frente à prefeitura e ao Viaduto Metálico, com uma árvore de Natal gigante, luzes, casa do Papai Noel, brinquedos e barracas de comidas e bebidas. Lins não revelou detalhes sobre as novidades para 2024.

🔹A cidade também receberá a Caravana de Natal da Coca-Cola, que passará pelas principais ruas em 8 de dezembro.

#tvonoticia #tvoinforma #tvosasco #osasco #jornalismo #natal2024 #natalemosasco #enfeitesdenatal #natal

