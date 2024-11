Creche é atingida por alagamento em Osasco (SP) e crianças precisam ser retiradas às pressas. O alagamento ocorreu na tarde desta quarta-feira, 6, quando uma forte chuva atingiu SP. Vídeos publicados por funcionários mostram a água invadindo a Creche Alzira Silva Medeiros. Professores tentaram acalmar os alunos enquanto colocam as crianças em cima de mesas. A Defesa Civil informou que todos foram retirados em segurança do local. #terranoticias

Reprodução/@liviariany/X

Reprodução/@denisefraulini/TikTok

Reprodução/@casalnaoparederi/TikTok

