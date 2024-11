Pr.Maycon Eustorgio Para cada nível de provação, existe um nível de tratamento Tabernáculo da Glória

A paz do Senhor família Tabernáculo.

Sejam bem vindos a um lugar de novos começos.

Ajudem nossa obra, COMPARTILHANDO e curtindo nossa Live.

Enviem para uma pessoa especial.

Bom culto à todos.

————————

Venha nos visitar

Igreja Sede

Av. José Dini, 131, Chácara Agrindus

Taboão da Serra- 06763015

—————————

Horários de cultos

Terça – feira às 20h

Sexta – feira às 20h

Domingo às 10h e 19h

—————————-

Dízimos e Ofertas:

Banco Itaú:

Ag. 0062

Cc. 02019-3

CNPJ: 15.455.206/0001-83

Pix: (11) 97274-0131

Bradesco:

Ag. 2096

Cc. 52945-1

CNPJ: 15.455.206/0001-83

Pix: 15.455.206/0001.83

————————-

Siga nossa Playlist no Spotify

Igreja Tabernáculo da Glória

————————-

Siga-nos nas nossas REDES SOCIAIS para mais informações:

Instagram: instagram.com/tabernaculodagloria

Facebook: Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória

————————-

Todas as Canções que são executadas em nossos Cultos, os Direitos Autorais é pertencentes aos seus Autores e Idealizadores das Canções . A Igreja Apostólica Tabernáculo da Glória executa as Canções somente como Interpretes Covers.



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube