Me Da Um Beijo – Banda Revelação Baiana | Tô Na Mídia Music

MÚSICA: Me Dá Um Beijo

AUTOR: Geninho Moura

ARTISTA: Revelação Baiana

EDITORA: Tô Na Mídia

SELO: Tô Na Mídia

LETRA DA MÚSICA: ME DÁ UM BEIJO

Me dá um beijo que eu completo com carinho

Mas se for pra machucar

Meu amor me deixe sozinho

Aí, aí sua danadinha

Quem foi que disse que eu não te encontrava um dia

Vem meu amor

Vem meu benzinho

Me faz um dengo que eu me entrego todinho

Você é tudo que eu sonhei pra mim um dia

Não me judia, não maltrata o coração

Você é tudo meu amor que eu sempre quis

Você me faz um dengo

Que eu vou te fazer feliz

