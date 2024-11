Alexandre Volpiani – Advogado | FALA A VERDADE

🗯 FALA A VERDADE

Programa apresentado por Nilson Martins.

Abordando temas diversos com exibição pelo Canais da TV Osasco e COMBRASIL

e também pelo Facebook.

Todas as sextas às 12H

—————————————————————————————————-

TV OSASCO

NET CANAL 03

VIVO CANAL 08

MEGABIT CANAL 22

—————————————————————————————————-

COMBRASIL

CLARO CANAL 03

SKY CANAL 28

VIVO CANAL 239

EMBRATEL CANAL 03

OI CANAL 28

GVT CANAL 239

—————————————————————————————————-

Redes sociais Nilson Martins

Instagram: @colunaemoff

Facebook: @programafalaaverdade

—————————————————————————————————-

Nossas redes sociais:

Instagram: @tvosasco

Facebook: www.facebook.com/tvosasco

site: www.tvosasco.com.br

.

.

.

.

.

.

.

.

#programafalaaverdade #AlexandreVolpiani #tvosasco



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube

Concorra a prêmios surpresas ao fazer parte de nossa newsletter GRATUITA! Please confirm your subscription! Some fields are missing or incorrect! Nome E-mail Quando você se inscreve na nossa newsletter participa de todos os futuros sorteios (dos mais variados parceiros comerciais) do PlanetaOsasco. Seus dados não serão vendidos para terceiros. PlanetaOsasco.com