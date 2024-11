Padre de Osasco está na lista dos indiciados pela PF por golpe de Estado

Entre os 37 indiciados nesta quinta-feira (21) pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado no país está o padre católico José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, na Grande São Paulo. O religioso é citado como integrante do núcleo jurídico do esquema.

