LEILÃO DE CARROS BARATOS OLINE E PRESENCIAL CARROS BARATINHOS TODAS AS QUINTAS FEIRAS

www.guariglialeiloes.com.br

Local: Avenida Henry Nestlé, 1500 – Vila Galvão – Caçapava – SP – CEP: 12286-140

Visitação: Dia 20/11/2024 das 12h às 17h e dia 21/11/2024 das 07h às 09h – Rod. Pres. Dutra – Km 128 – Sentido RJ/SP – Caçapava/SP

LISTA DE SITES DE LEILÃO COM PÁTIOS, TODAS AS INFORMAÇÕES DE CONTATO E JUNTAS COMERCIAIS DE TODOS OS ESTADOS

🚕 ( Leilão ) os carros passam rodando você pode verificar todo o automóvel, estrutura, motor, pintura, pneus, se tem ar condicionado ou não, direção hidráulica, se é sinistro ou não, Resumindo… todas essas informações estará impresso no catálogo do leilão, tudo para ser um ótimo negócio, por experiência própria, TODOS OS MEUS CARROS SÃO DE LEILÕES E COLOQUEI NO SEGURO E SEM RESTRIÇÕES, PORÉM TODOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO. 🚕

Eu sou Carlos(Leilões Baixada), um investidor apaixonado por leilão. Há algum tempo, percebi que as pessoas têm muitas dúvidas e receios sobre veículos vendidos nos leilões, e resolvi criar este canal para desmitificar esses mitos e esclarecer dúvidas, explicando todo o passo a passo de como comprar, avaliar, fazer a documentação e vender veículos de leilão. É a sua oportunidade de aprender mais sobre esse universo e garantir uma segunda renda



