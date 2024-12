JOGO NO ESTÁDIO com CAPAÇA KIDS, HORA ESPORTIVA, D’PRIMA e SELEÇÃO DE OSASCO

Diretamente do Estádio do Rochdale em Osasco, o Hora Esportiva organiza um evento com muitos influenciadores e vários jgoos em um campo profissional

14h: Capaça Kids x Seleção de Osasco Sub-13

Ricardinho, Matheus Bellini, Pedro Louzada, Renan Street e muitos influenciadores estão escalados no time do Goleiro de Capacete

15h: Hora Esportiva x D’Prima

O campeão do Reis da Internet está escalado com Alishow, LucasDonL, Irmãos Valentin, Sedexxx, Kauãzera para enfrentar o D’Prima com Adryangol, Mikeon, Piton e vários influenciadores

16h: Influenciadores x Seleção de Osasco

Dudu Footz e Erick Footz montaram uma seleção com muitos influenciadores como Isaac Xavier, Victor Novaes, Espanhol, Guionze, Matheus Tcheco, LK, Vitinho PES, Pastor do Fut, Sósia do Vini Jr, Breno Fifão e muito mais para encarar um time da cidade

#futebol #horaesportiva #osasco #x1 #x2 #dudufootz #erickfootz #isaacxavier #capaçafc #goleirodecapacete



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube