Casa à venda – Osasco/SP

Casa imponente e contemporânea, com área de lazer privativa completa e repleta de planejados, em região nobre de Osasco, próximo ao Pq. do Príncipes e acesso fácil a Raposo!

ESTUDA PERMUTA!

– Garagem coberta para 3 carros mais espaço para motos;

– Piscina perfeita com sol o dia inteiro e muita privacidade;

– 3 acessos: principal, serviço e lazer;

– Living para 3 ambientes:

*Sala de inverno com uma aconchegante lareira;

*Sala de tv ampla;

*Sala de jantar conectada com a cozinha;

*Lavabo;

– Cozinha ampla, repleta de armários planejados, com acesso a área gourmet0;

– Área Gourmet coberta, maios salão de festa, ambiente perfeito para os convívios com as pessoas amadas;

– 3 suítes repletas de armários planejados e piso quente em todas;

– Destaque para Suíte Master com closet;

– Localização privilegiada em área nobre;

– Ao lado da nova portaria do Lorian Boulevard e do Campo de Golf;

– Fácil acesso a Raposo Tavares e toda infraestrutura local;

🏠 Área construída: 171 m²

🏠 Área do terreno: 215 m²

💰 R$1.120.000

Tudo isso e muito mais! Venha se surpreender com esse lindo lar.

