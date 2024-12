Anna Júlia | Dono da Promessa [Cover Suellen Brum]

Cover da canção “Dono da Promessa” da cantora Kellen Byanca, interpretado por Anna Júlia e lançado pela Todah Network em dezembro/2024.

A palavra TODAH vem da mesma raiz que YADAH, significa “mãos estendidas”.

Então a expressão TODAH, que também é usada como agradecimento (OBRIGADO) traz em sua raiz uma relação com “estender as mãos”.

Estar agradecido é estender as mãos aos céus e reconhecer tudo o que Deus tem feito em nossas vidas.

▷ LETRA

► Dono da Promessa

Compositora: Arnaldo Quaresma, Beto Rocha e Misaias Oliveira

Como é difícil acreditar

Quando eu não posso ver

Será que vai acontecer?

A minha impaciência

Mexe com minha estrutura

E ativa ansiedade

Mas eu não vou deixar de crer

Mas é nesse momento que Deus entra em cena

E o tempo deixa ser um problema pra mim

E eu desacelero

E passo acreditar

Que o final de tudo ele vai cuidar

Não existe nada que impeça

Eu conheço o dono da promessa

Ele se mantém fiel a mim

Ele se mantém fiel a mim

E por mais que eu tenha pressa

O tempo não anula a promessa

Ele se mantém fiel a mim

Ele se mantém fiel a mim

Fiel a mim, mesmo que eu não mereça ele é fiel a mim

Fiel a mim, eu não tenho porque duvidar

No seu tempo tudo cumprirá

** Propriedade Autoral

Essa canção não pertence à Anna Júlia, declaramos que todo material é de autoria e propriedade do seu respectivo dono(s).

