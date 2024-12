Prieto Móveis – Segredos de uma Cozinha Planejada para Apartamento Pequeno – Dicas de Arquiteta

Confira média de valores:

Você está procurando ideias para transformar sua cozinha de apartamento pequeno em um espaço muito bem planejado? Compartilho 5 dicas fundamentais que usamos na criação desta cozinha incrível.

Neste vídeo, revelo:

• Como aproveitar milimetricamente cada canto da cozinha, mesmo em espaços reduzidos

• A importância da altura ideal da bancada para evitar dores nas costas

• Soluções inteligentes de armazenamento com gavetas e prateleiras personalizadas

• O segredo por trás da escolha dos materiais e acabamentos que dão um toque de sofisticação

• E muito mais insights valiosos para quem deseja ter uma cozinha de sonho em seu apartamento pequeno.

A Prieto Móveis fica em Osasco – SP.

Endereços:

Loja 01 – Av Das Esmeraldas 624 Jd Mutinga, Osasco – SP

(011) 3603-8948

Loja 02 – Av Benedito Alves Turibio 586 Jd. Veloso Osasco – SP

(011) 3694-0935

Whatsap para pré orçamento: 011 95387-2447

Confira nosso site:

www.prietomoveis.com.br

– Móveis planejados personalizados para transformar seu lar. 12 anos revolucionando o mercado. Soluções para todos os espaços.

– Nossos especialistas projetam cada armário com a profundidade exata e acabamentos ideais para o seu estilo.

– Excelência no serviço é nossa prioridade. Reputação de compromisso com a satisfação do cliente.

– Móveis de qualidade: MDF 18mm/9mm, garantia de 5 anos, fábrica própria em Osasco.

Confira o tour da nossa fábrica:

