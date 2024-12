Você faz Osasco brilhar – EP 55 – Mentora de Mulheres Pina Seminara Boffa

Nossa convidada de hoje é uma mulher com grande diferencial, pois, além de ter atuado por mais de vinte anos na área comercial, teve um grande movimento no sentido de empreender. Mas o que nos chama a atenção é a ação em virtude desta mudança. Hoje ela atua como mentora de mulheres, que também possuem este desejo de empreender, principalmente na faixa etária dos 50 mais. Posso dizer que ela colabora apontando novos horizontes para pessoas que já consideravam sua vida profissional e social encerrada. Uma mulher sábia que compartilha sua sabedoria com outras. Maiores informações veja o instagran @mulheresconectadasaomundo

Lembrando…

O programa “Você faz Osasco brilhar” tem por objetivo compartilhar memórias afetivas sobre nossa cidade além do resgate de fatos históricos marcantes. Uma conversa descontraída sobre o passado, presente e futuro de Osasco. Fazemos uma homenagem pela história de vida e reconhecimento de pessoas especiais que contribuem para que a cidade brilhe cada vez mais . Também conhecemos um pouco sobre a história de cada bairro daqui. Venha se emocionar e aprender com a gente.

Nossos colaboradores deste programa são @docealegriapresentes, @mfhairdesign, @fabipadilha, @cassimeldoces.

#osasco #osascocity #empreendedorismo #empreender #empreendedora #empreendedorismofeminino #empreendedoradesucesso #empreendedorismodesucesso #empreendedorismoquetransforma #amorporosasco #mentoria #mentoriadigital #mulherempreendedora #networkmarketing #networking



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube