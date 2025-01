Prieto Móveis – Como Duplicar o Espaço de Apartamento Pequeno com Móveis Planejados

Confira valores:

Você mora em um apartamento pequeno de 35m² e está preocupado com a falta de espaço interno nos armários? Neste vídeo, vou revelar a solução que você precisa para aproveitar até o último centímetro do seu lar.

Vou mostrar como é possível duplicar o espaço interno dos seus armários e gavetas, ganhando até 7cm a mais de profundidade. Você vai aprender truques incríveis para organizar sua cozinha planejada de forma eficiente, mesmo em ambientes reduzidos.

Descubra como fazer um planejamento milimétrico, assim como um vestido de noiva sob medida, para maximizar cada cantinho do seu apartamento. Vou compartilhar dicas valiosas de como escolher a profundidade ideal dos móveis, a altura perfeita da pia e muito mais.

Não perca essa oportunidade de transformar seu pequeno apartamento em um espaço funcional e organizado. Clique no vídeo agora e prepare-se para ter sua casa dos sonhos, mesmo com metragem reduzida!

A Prieto Móveis fica em Osasco – SP.

Endereços:

Loja 01 – Av Das Esmeraldas 624 Jd Mutinga, Osasco – SP

(011) 3603-8948

Loja 02 – Av Benedito Alves Turibio 586 Jd. Veloso Osasco – SP

(011) 3694-0935

Whatsap para pré orçamento: 011 95387-2447

Confira nosso site:

www.prietomoveis.com.br

– Móveis planejados personalizados para transformar seu lar. 12 anos revolucionando o mercado. Soluções para todos os espaços.

– Nossos especialistas projetam cada armário com a profundidade exata e acabamentos ideais para o seu estilo.

– Excelência no serviço é nossa prioridade. Reputação de compromisso com a satisfação do cliente.

– Móveis de qualidade: MDF 18mm/9mm, garantia de 5 anos, fábrica própria em Osasco.

Confira o tour da nossa fábrica:

• Móveis planejados

• Cozinha planejada

• Apartamento pequeno

• Organização de espaço

• Maximizar espaço

• Profundidade de armários

• Altura de pia



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube