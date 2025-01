A RODOVIÁRIA MAIS RIDÍCULA QUE JÁ VI!! MOVIMENTO DE ÔNIBUS NA RODOVIÁRIA DE OSASCO

🫵 🚀😍 Seja membro deste canal e ganhe benefícios:

O projeto da reforma da rodoviária de Osasco infelizmente parece uma novela sem fim, mas é fundamental para aprimorar o terminal, que não só atende a várias linhas rodoviárias de diferentes capitais, mas também é um ponto crucial para conexões dentro do estado de São Paulo​.

A conclusão da obra ficará a cargo do próximo prefeito, Gerson Pessoa, uma vez que o prefeito atual, Rogério Lins, está concluindo seu mandato no fim deste ano. A decisão de manter a rodoviária no local atual veio após demandas da população, que valoriza a acessibilidade e centralidade do terminal​

Será que essa obra ficará pronta no próximo governo municipal??

