Secretário-adjunto de Osasco é morto por guarda durante reunião na Prefeitura

O secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, foi morto a tiros por um guarda civil municipal na tarde desta segunda-feira, dia 6 de dezembro. O incidente ocorreu na sede da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, e mobilizou uma grande operação policial. Leia mais em:

#osasco #secretário #guardacivilmunicipal

💙 Seja membro do canal O POVO no Youtube e ganhe benefícios. VEJA COMO:

▶️ Acompanhe as notícias que são destaque do dia no O POVO News, 1ª edição às 8h e 2ª edição às 18h, de segunda a sexta, aqui no Youtube do O POVO:

📰 Confira os destaques do dia e mais informações no portal O POVO:

REDES SOCIAIS

Twitter:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

CONHEÇA O POVO+

Colunistas, Reportagens, Séries e Documentários em um só streaming.

Assine o conteúdo premium do O POVO em:



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube