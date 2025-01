Comandante da GCM de Osasco (SP) fala sobre morte de secretário | Primeiro Impacto (07/01/25)

Erivan Pires, comandante da Guarda Civil Municipal de Osasco (SP), comentou a morte de Adilson Custódio Moreira, secretário-adjunto de Segurança do município. Moreira foi baleado e morto pelo guarda Henrique Marival de Sousa. Segundo o comandante e de acordo com o relato do atirador, a vítima não estava armada e percebeu que o GCM estava “alterado”, cometendo o crime após uma reunião. O assassinato teria sido motivado por mudança na escala de trabalho. O comandante foi o primeiro a atender a ocorrência e, durante as negociações, o atirador disse que dentro da sala só tinha “eu, ele e o demônio”. | #sbtnews #primeiroimpacto #policia #crime #guarda #guardamunicipal #gcm #osasco #sãopaulo #entrevista

