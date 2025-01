Guarda que matou secretário-adjunto de Segurança de Osasco tem prisão preventiva decretada

A prisão do guarda da GCM de Osasco, Henrique Marival, foi convertida em preventiva. Ele é acusado de matar o secretário-adjunto de Segurança, Adilson Moreira, durante uma reunião sobre escalas de trabalho. Ao saber de sua transferência para as ruas, Henrique atirou em Adilson e se trancou no local.

Nosso Whatsapp:

e

Inscreva-se no canal Balanço Geral:

Assista às íntegras no PlayPlus:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Site oficial:

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube