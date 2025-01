Mudança na escala de trabalho teria motivado assassinato de secretário em Osasco

Após o assassinato a tiros do secretário-adjunto de Segurança pelo agente da GCM, a Polícia Civil segue duas linhas de investigação para avançar no caso. Uma delas se refere a um possível desentendimento antigo entre o suspeito e a vítima. Enquanto que a outra hipótese é um suposto descontentamento com a escala de trabalho.

