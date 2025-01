Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) em surto efetuou ao menos 10 disparos dentro da Prefeitura de Osasco na tarde desta segunda-feira (6). Informações preliminares indicam que o guarda discutiu com outro funcionário antes do ataque, atingindo o subsecretário de Segurança do município. | #sbtnews #tanahora #refém #prefeitura #gcm

