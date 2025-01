GCM que atacou prefeitura de Osasco (SP) é ex-segurança do local; afirma agente da ROMU

Na tarde desta segunda-feira (6), um agente da guarda-civil municipal disparou pelo menos dez tiros dentro da prefeitura de Osasco (SP). O Cidade Alerta conversou com um agente da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que afirmou que o suspeito é um ex-segurança do local e, até o momento, não teve contato com negociadores. De acordo com informações, um secretário teria sido baleado e há pessoas sendo feitas de refém.

