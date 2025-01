Secretário de Osasco: morte foi motivada por troca de escala, diz GCM

O guarda civil municipal de Osasco Henrique Marival de Souza matou a tiros o secretário-adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, Adilson Custódio Moreira, na noite da última segunda-feira, 6. Segundo o Inspetor Regional Erivan da Silva Gomes, comandante da GCM de Osasco, Erivan da Silva Gomes, o crime foi motivado por uma alteração na escala de Marival de Souza. Adilson Custódio Moreira esteve em reunião com agentes municipais para esclarecer ‘readequações de serviço’ onde Marival foi informado que deixaria o serviço administrativo para fazer “o dia a dia nas ruas”; as informações são da CNN. A conversa entre os agentes teria acontecido individualmente e a troca motivou o ataque, indicam informações preliminares. O atirador se manteve trancado na sala enquanto negociava sua rendição com policiais militares. Só por volta das 19h30 ele aceitou se entregar. O secretário adjunto estava morto. O guarda-civil foi preso e conduzido ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde seria ouvido e deve ser indiciado pelo homicídio. O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), decretou três dias de luto na cidade da Grande São Paulo. #terranoticias

