Morte de secretário em Osasco (SP): vídeo mostra atirador se entregando

Veja novas imagens da negociação que levou à rendição do atirador que matou Adilson Custódio Moreira, subsecretário de segurança de Osasco (SP). O vídeo mostra a negociação com a polícia via chamada de vídeo com o guarda civil municipal Henrique Marival de Sousa. | #sbtnews #policia #crime #video #negociação #osasco #sãopaulo #gcm #guardacivil #secretário



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube

